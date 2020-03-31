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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ÖRGÜTTEN KAÇAN TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı'nca, polis ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçan 'lı Seher Aktan'ın, 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, polis ve jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020'nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67'ye yükseldi" denildi.

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