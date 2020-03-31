Son dakika: İnfaz düzenlemesi TBMM'de AK Parti ve MHP'den flaş açıklama...

Son dakika haberine göre merakla beklenen infaz yasası düzenlemesi ile ilgili AK Parti ve MHP grubu açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, İnfaz düzenlemesi ile ilgili, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi. Ayrıca Özkan'ın açıklamasından en öne çıkan açıklama ise, "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir" şeklinde oldu.

Merakla beklenen infaz yasası düzenlemesi ile ilgili AK Parti ve MHP grubu açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, İnfaz düzenlemesi ile ilgili, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi. Ayrıca Özkan'ın açıklamasından en öne çıkan açıklama ise, "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir" şeklinde oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamaları şöyle;

-70 maddeden oluşan teklifimizi tamamladık. İnfaz yasasında kadına şiddet, istismar , terör ve istismar dışarıda bırakılmıştır. Teklifte yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.

-Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.

-Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.

-Toplumda büyük zarar oluşturan efeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.

-Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.

-Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz.



- Hakim teminatına bağlana iyi hal indirimi itiraz müessesine de açılıyor.



-Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.

-Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

SORU-CEVAP KISMI

-Kaç kişi yararlanacak?

45 bin kişi yararlanacak. Pandemi ile birlikte eve geçecek olanlar ile birlikte bu sayı 90 bine ulaşıyor.

-Ne zaman görüşülecek?

Perşembe günü Adalet Komisyonu toplanır. Gelecek hafta başında da bir aksilik olmazsa Genel Kurul'da görüşeceğiz. Diğer partilerin görüşlerini önemsiyoruz.

Açık cezaevindeki izin durumu nasıl olacak?

Kovid-19 kapsamında yapılan izin düzenlemesi var. Açık cezaevinde var olan izin müessesinin kapsamını genişletiyoruz. Açık cezaevinde kalanlar 2 ay izinli sayılacak. Kapalıda olup da açık cezaevine gelenler de bunlardan yararlanacak. İzin hakları şu anda da yasal olarak var. Denetimli serbestlik ve şartlı tahliye sürelerinde bir hukuka aykırı davranışta bulunurlarsa cezalarını yatmak için geri geleceklerdir. Sıkı şekilde takip edilecekler.

İstisna olan suçlar tüm düzenlemelerde kapsam dışında olacaklar.

UYUŞTURUCU, İSTİSMAR VE TERÖR SUÇLARI KAPSAM DIŞI



AK Parti ve MHP, cezaevlerini rahatlatacak olan infaz düzenlemesinde oldukça hassas davrandı. Uyuşturucu, terör ve istismar suçları kapsam dışı bırakıldı. Bu suçlarda kesinlikle bir indirim olmayacak. Kadına şiddet suçunda da bir indirim gerçekleşmeyecek.

A Haber muhabiri Levent Eke'nin aktardığına göre yasa ile birlikt cezaevlerinin 3'te 1'i boşalacak.



BAKAN GÜL'DEN İNFAZ YASASI AÇIKLAMASI

Bugün öğleden önce A Haber özel yayınına konuk olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gözümüz, kulağımız Mecliste. Düzenleme çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" demişti.

Adalet Bakanı Gül, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, infaz düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine, "Bizim de gözümüz, kulağımız Mecliste. Düzenleme çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Bugün yarın ya da bu hafta Meclise götüreceğiz. AK Parti grubumuz da hemen hemen teklifi tamamladı. Çok geçmeden Meclise geleceğini öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Konutta ceza infazı uygulaması çerçevesinde 70 bin ile 100 bin arasında mahkumun evde hapis imkanından faydalanacağı iddialarına ilişkin Gül, "Bu süreçte birçok şey söylendi 'kapsama şunlar giriyor, bunlar girmiyor' gibi. Bunun en doğrusunu Meclis kanun teklifini verdiğinde ve bu yasalaştığında göreceğiz. Teklif ortaya çıkmadan bu söylenenlerin hiçbirisiyle ilgili 'doğrudur' demek doğru değil. En doğrusunu teklif verilince göreceğiz" diye konuştu.







"BU HASSASİYET MERKEZE ALINARAK ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR"



Gül, "Paket hazırlanırken AK Parti'nin kırmızı çizgileri nelerdi?" sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanımızda adam öldürme, cinsel suçlar gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili 'iyileştirme olamaz' yaklaşımı vardı. Bu hassasiyet merkeze alınarak çalışmalar yapılmaktadır. AK Parti grubumuz MHP ile birlikte bu hassasiyetleri dikkate alarak bir kanun teklifi ortaya koyacaktır" dedi.



"DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİNİN UZATILMASIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA GÜNDEMDE"



Denetimli serbestlik süresinin artmasına ilişkin konuşan Gül, "O konuda çalışılıyor. Denetimli serbestlikle ilgili 1 Temmuz 2016'da da bir düzenleme yapılmıştı. Bundan dolayı 125 bin kişi cezaevinden çıktı veya hiç girmedi. Buna benzer bir şekilde denetimli serbestlik süresinin uzatılmasıyla ilgili bir çalışma da gündemde. Cezasızlıkla ilgili, AK Parti grubumuzun belli suçlarla ilgili denetimli serbestlik sebebiyle cezaevine girme veya suçlarla alakalı da belli bir oranın cezaevinde yatılması hususunda çalışması var" şeklinde konuştu.



"İNFAZ KURUMLARIMIZIN İÇİNDE ŞU ANA KADAR YAŞANMIŞ BİR VAKA YOK"



Gül, "Ceza infaz kurumlarımızda çok büyük tedbirler aldık. Cezaevine yeni girenler belli bir yerde izole edilerek tutuluyor ve sonra koğuşlara alınıyor. Hastalık sebebiyle hastaneye gidip gelenlerin de izole edilmesi gibi bir çalışma yapılıyor. İnfaz kurumlarımızın içinde şu ana kadar yaşanmış bir vaka yok" ifadelerini kullandı.