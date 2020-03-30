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CHP'li Veli Ağbaba'nın 'İstanbul'da 20 kişi koronadan öldü' yalanı elinde patladı! İBB'den skandal hata

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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CHP'Lİ AĞBABA'NIN YALANI ELİNDE PATLADI! İBB'DEN SKANDAL HATA

Genel Başkan Yardımcısı, dün hesabından bir paylaşım yaparak 'da 20 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ağbaba, açıklamasını 'nin e-Devlet'te bulunan 'Vefat Bilgisi Sorgulama' uygulamasına dayandırdı. İBB'den bugün yapılan bir açıklamayla bu bilgilerin girişinde hata yapıldığı belirtildi.

, dün koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 olarak açıklamıştı.

Fakat e-Devlet üzerinden girilen 'nin vefat sorgulama sisteminde, koronavirüs nedeniyle sadece 'da Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği yönünde bilgilerin girildiği görüldü.

ALGI OPERASYONU PATLADI
Durum karşısında hükümeti karalamak için kolları sıvayan Genel Başkan Yardımcısı, da koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, ''Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti.Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu bir skandaldır!! Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?'' ifadelerini kullandı. Ancak tüm bunlara 'den gelen bir açıklama aydınlık getirdi.

İBB MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ VELİ AĞBABA'YI YALANLADI!
Rakamlardaki farklılığa ilişkin çıkan tartışmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da dahil oldu.

Koç, "Bulaşıcı hastalık olanları sisteme girerken (a) 'covid', (b) 'diğer' şeklinde kaydedelim dedik. İlk gün cumartesi girilmeye başlandı. Sehven 'bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi 'covid' olarak yazılmış. Yoksa hepsi covid değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece covid kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlar. Sağlık Bakanlığı net pozitif çıkmış ve hayatını kaybetmiş olanları açıklıyor. Bir hekim olarak söylüyorum doğrusu da budur" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA CEVABI VERMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin hesabından açıklamalarda bulundu.

Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası olmayacağını belirten Koca, ''Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur.'' ifadelerini kullandı.

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