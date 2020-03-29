CHP'den koronavirüsle mücadele hakkında skandal iftira! Bakan Koca'dan Veli Ağbaba'ya cevap

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine gölge düşürmeye çalışan CHP, yalan siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter'dan yaptığı açıklamasıyla tepki topladı. Bakan Koca'nın açıklamasıyla kendisinin de bilgilendirildiğini belirten Ağbaba, geri adım attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin skandal ifadeler kullandı. Bununla da kalmayan Ağbaba, hiçbir dayanağı olmayan asılsız iddialarda bulundu.



SKANDAL PAYLAŞIM

Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti. Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu bir skandaldır!! Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?'' açıklamasında bulundu.

Ağbaba'nın hiçbir dayanağı olmayan sözlerine AK Parti Konya milletvekili Selman Özboyacı'dan cevap geldi.

Ağbaba'nın hiçbir dayanağı olmayan sözlerine AK Parti Konya milletvekili Selman Özboyacı'dan cevap geldi.





"ALÇAKLIKTIR"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'ya sosyal medya hesabından cevap veren, Özbayacı, ''Milletin aklını bulandırmaya çalışmaktan başka hiçbir niyeti olmayan bu zihniyet için yalan söylemek, iftira atmak artık nefes almak gibi normalleşmiş vaziyette. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından kapatılan sistem üzerinden devlet kurumlarını kötülemek alçaklıktır.'' ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN SAĞLIĞI SİZİN İHTİRASLARINIZDAN DAHA ÖNEMLİ"

Hükümetin koronavirüsün yanında bir de CHP'nin yalanlarıyla uğraştığını belirten Özboyacı, ''Veli Ağababa bir diğer yalanında diyor ki: "gerçekler ortaya çıkmasın diye E-Devlet'te İBB cenaze bilgi sistemine giriş yasaklandı."Bu alenen devlete atılan iftira niteliğinde bir yalandır. İBB cenaze bilgi sisteminin veri akışını İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı kesmiştir. Hükümetimiz, Millet ile bir olup koronavirüs salgını ile mücadele ediyor, bir de CHP'nin yalanlarıyla uğraşıyor. CHP'li milletvekillerine sesleniyorum: Böylesine kritik bir dönemde bari yalan söylemeyi bırakın. Milletimizin sağlığı sizin siyasi ihtiraslarınızdan daha önemli.'' diye tepki gösterdi.

AĞBABA'DAN YENİ AÇIKLAMA: BAKAN BİLGİLENDİRDİ

CHP'li Ağbaba, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini bu konu hakkında bilgilendirdiğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ağbaba, ''Bakan @drfahrettinkoca bilgilendirdi. İstanbuldaki ölüm sayıları ile kendi açıkladıkladıkları rakamlar arasında görünen tutarsızlığın sebebinin, Resmi açıklama yapıldıktan sonra yaşanılan ölümlerden kaynaklı olabileceğini söyledi.'' ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." ifadelerine yer verdi.