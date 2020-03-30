Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak imha edildi

Bitlis'in Güroymak ilçesi kırsalında güvenlik kuvvetlerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güroymak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 'Şehit Polis Özel Harekât Müdürü Tufan KANSUVA 2020-2' adlı operasyon başlatıldı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Arazi aramalarında örgütün kullandığı tespit edilen sığınakta kıyafet, 2 çift ayakkabı ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.