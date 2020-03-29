Son dakika: İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi! İBB'den skandal karar...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50’si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı. Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise skandal bir karara imza atarak, kentte yoğun olarak kullanılan 30 İETT hattını iptal etti. Alınan karar vatandaşların tepkisini çekti.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50'si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı.
İBB'DEN TEPKİ ÇEKEN KARAR
İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar isyan etti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile "toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu taşınsın" talimatı verilirken, İETT ya otobüslerin sefer sayılarını düşürdü ya da bazı hatları iptal etti. Son dakika haberine göre; 30 İETT hattının iptal edildiği öğrenildi. Aynı zamanda sefer sayılarının düşmesiyle araçlarda oluşan yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi. Bir vatandaş yaptığı paylaşımla "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs seferleri azaltan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun marifeti" diyerek toplu taşımadaki tedbirsizliğe tepki göstermişti. Tepkiler hala devam ediyor.
İşte İBB'nin seferlerini iptal ettiği İETT hatları...
📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez
📌 76BT: Tepekent - TÜYAP
📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs
📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere
📌 92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü
📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs
📌 HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.
📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park
📌 MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent
📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray
📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü
📌 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi
📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi
📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı
📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro
📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı
📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay
📌 25G: Sarıyer -Taksim
📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer
📌 26B Gayrettepe - Eminönü
📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye
📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan
📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim
📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro
📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş
📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı
📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü
📌 59S: Levazım Mahallesi - Şişli
📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli
📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere
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