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Son dakika: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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HDP'Lİ VEKİL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

PKK'nın siyasi kolu koronavirüs üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı. HDP Milletvekili , sokak sokak gezerek “Hükümet Kürt halkı ölsün istiyor” diye vatandaşları kışkırtmaya çalıştı. Bu olay üzerine , sokaklarda provokatif amaçlı anons yapan HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı.

Koronavirüs pandemisine karşı Türkiye ilk günden bu yana olağan çabalarla salgının büyük bir hızla yayılmasına engel olarak dünyadaki bir çok ülkeye nazaran daha tedbirli bir görüntü çiziyor. Başkan Erdoğan başta olmak üzere ilgili bütün bakanlıklar koronavirüse karşı her gün yeni önlemleri duyurmasına ve vatandaşlara tedbirli olma yönündeki çağrılarına rağmen bu durumu manipüle etmek isteyen Milletvekili , sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalktı.

VATANDAŞLARI DEVLETE KARŞI GALEYANA GETİRME ÇABASI

HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun sokak sokak gezip "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor." diye anons yaptırıyor. Bu durumu kendi hesaplarından 'Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür' şeklinde paylaşan HDP'liler işin gerçek yüzünü de saklamaya kalkıyor.

Yine rahat durmadılar! HDP'li vekil Remziye Tosun'dan koronavirüs provokasyonu |Video YİNE RAHAT DURMADILAR! HDP'Lİ VEKİL REMZİYE TOSUN'DAN KORONAVİRÜS PROVOKASYONU |VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

, sokaklarda provokatif amaçlı anons yapan HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı.

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