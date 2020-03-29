Son dakika: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı
PKK'nın siyasi kolu HDP koronavirüs üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokak sokak gezerek “Hükümet Kürt halkı ölsün istiyor” diye vatandaşları kışkırtmaya çalıştı. Bu olay üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sokaklarda provokatif amaçlı anons yapan HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı.
Koronavirüs pandemisine karşı Türkiye ilk günden bu yana olağan çabalarla salgının büyük bir hızla yayılmasına engel olarak dünyadaki bir çok ülkeye nazaran daha tedbirli bir görüntü çiziyor. Başkan Erdoğan başta olmak üzere ilgili bütün bakanlıklar koronavirüse karşı her gün yeni önlemleri duyurmasına ve vatandaşlara tedbirli olma yönündeki çağrılarına rağmen bu durumu manipüle etmek isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalktı.
VATANDAŞLARI DEVLETE KARŞI GALEYANA GETİRME ÇABASI
HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun sokak sokak gezip "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor." diye anons yaptırıyor. Bu durumu kendi hesaplarından 'Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür' şeklinde paylaşan HDP'liler işin gerçek yüzünü de saklamaya kalkıyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sokaklarda provokatif amaçlı anons yapan HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Rockefeller koronavirüsü 10 yıl önce böyle açıklamış
- FETÖ'nün darbe mesajı: Karadeniz şivesiyle bir ses...
- İtalyanlar AB bayraklarını yaktı
- Ankara Valiliği açıkladı: Yasak getirildi
- Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere çağrı
- AYM'nin skandal kararına AK Parti'den tepki!
- İBB'den skandal karar...
- Salgın sonrası dünya nasıl olacak? Küresel aklın bir oyunu mu?
- Kütahya Valiliğinden karantina açıklaması
- Emine Erdoğan'dan gençlere dayanışma çağrısı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir?
- Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
- Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır?