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İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından; "İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak." açıklamasında bulundu.
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