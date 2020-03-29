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29.03.2020

İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından; "İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak." açıklamasında bulundu.

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