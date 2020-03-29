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İletişim Başkanı Altun paylaştı! Başkan Erdoğan, Granada’da okunan ezanı böyle dinledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN PAYLAŞTI! BAŞKAN ERDOĞAN, GRANADA’DA OKUNAN EZANI BÖYLE DİNLEDİ

İletişim Başkanı , Başkan ’ın Granada’da okunan ezanı dinlediği görüntüleri paylaştı. Altun paylaşımında, ‘’ Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun...’’ ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı paylaşımında, '' Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun...'' ifadelerini kullandı.

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