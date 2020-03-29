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İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS VAKA BİLDİRİMİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün son durumu hakkında İletişim Başkanlığı tarafından rapor paylaşıldı. İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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