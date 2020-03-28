Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Son dakika haberine göre... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı. Cahit Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Yapılan atama kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı, Bakanlığa Adil Karaismailoğlu atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki 'atama kararları'nda;

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Adil Karaismailoğlu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

Detaylar gelecek...