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YHT, Anahat ve Bölgesel tren seferleri geçici olarak durduruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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YHT SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında (), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan , Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.

'da Marmaray ve 'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız."

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