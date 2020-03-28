YHT, Anahat ve Bölgesel tren seferleri geçici olarak durduruldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan YHT, Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.
İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız."
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