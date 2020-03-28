Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kim olduğu internet dünyasından araştırılmaya başlandı. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir? Trabzon'da dünyaya gelen Adil Karaismailoğlu, Lise ve Üniversite öğrenimi de Trabzon'da tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi yüksek lisans programına katıldı. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu aslen nereli? Adil Karaismailoğlu kaç yaşında?

Adil Karaismailoğlu kimdir? sorusunun cevabı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atanmasının ardında internet dünyasında araştırılmaya başlandı.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR? ADİL KARAİSMAİLOĞLU NERELİ?

Evli ve iki çocuk babası olan Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs 1969 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi yüksek lisans programına katıldı.

1995 yılı Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT de Yapı Bakım Daire Başkanlığı'nda mühendis olarak, Motor Yenileme Fabrikasında ve İkitelli Garajında Müdür olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 13 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı, Bakanlığa Adil Karaismailoğlu atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.