Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu aslen nereli? Adil Karaismailoğlu kaç yaşında?
Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kim olduğu internet dünyasından araştırılmaya başlandı. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir? Trabzon'da dünyaya gelen Adil Karaismailoğlu, Lise ve Üniversite öğrenimi de Trabzon'da tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi yüksek lisans programına katıldı. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu aslen nereli? Adil Karaismailoğlu kaç yaşında?
Adil Karaismailoğlu kimdir? sorusunun cevabı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atanmasının ardında internet dünyasında araştırılmaya başlandı.
ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR? ADİL KARAİSMAİLOĞLU NERELİ?
Evli ve iki çocuk babası olan Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs 1969 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi yüksek lisans programına katıldı.
1995 yılı Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT de Yapı Bakım Daire Başkanlığı'nda mühendis olarak, Motor Yenileme Fabrikasında ve İkitelli Garajında Müdür olarak görev yaptı.
2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 13 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.
ADİL KARAİSMAİLOĞLU ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI OLDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı, Bakanlığa Adil Karaismailoğlu atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bakan Koca merakla beklenen siteyi duyurdu
- Koronavirüs mutasyona uğrayacak mı?
- Koronavirüsle mücadelede son 24 saat
- Sosyal medya provokatörlerine soruşturma
- Van'da bir mahalle karantinaya alındı!
- Sanatçılardan "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek
- İşte tedbirlerin uygulanacağı büyükşehirler
- TCDD, tren seferlerini düşürdü
- Türkiye'deki 30 büyükşehir hangileri?
- Akıncı, Türkiye'den yardım istedi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi
- Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?
- Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
- BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu