28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

THY'den koronavirüs kararı Pazar günü tarifeli uçuş gerçekleştirmeyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
ABONE OL
THY'DEN FLAŞ KOVİD-19 KARARI!

Genel Müdürü , ’nin 29 Mart Pazar (yarın) günü iç hatlarda istisnai seferler hariç sefer planlanmadığını açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda dış hat uçuşları tamamen durdurulmuş, iç hatlarda ise belirlenen 14 noktaya valilik onayı alan yolcuların uçuş gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Genel Müdürü , alınan tedbirler doğrultusunda yeni bir açıklamada bulunarak Pazar günü iç hatlarda istisnai seferler hariç sefer planlanmadığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ekşi, "Sevgili Yolcularımız; Pazar günü iç hatlarda (istisnai seferler hariç) sefer planlanmamıştır. Lütfen havalimanlarına gelmeden Web sitemizden ve çağrı merkezimizden sefer olup olmadığını kontrol ediniz" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: THY sadece o şehirlere uçacak! İşte iç hat seferlerinin yapılacağı iller SON DAKİKA: THY SADECE O ŞEHİRLERE UÇACAK! İŞTE İÇ HAT SEFERLERİNİN YAPILACAĞI İLLER
Türk Hava Yolları'ndan THY videolu Corona virüs paylaşımı: Kahramanımız yine gökyüzünde! TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN (THY) VİDEOLU "CORONA VİRÜS" PAYLAŞIMI: KAHRAMANIMIZ YİNE GÖKYÜZÜNDE!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA