THY'den koronavirüs kararı Pazar günü tarifeli uçuş gerçekleştirmeyecek
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin 29 Mart Pazar (yarın) günü iç hatlarda istisnai seferler hariç sefer planlanmadığını açıkladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda dış hat uçuşları tamamen durdurulmuş, iç hatlarda ise belirlenen 14 noktaya valilik onayı alan yolcuların uçuş gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, alınan tedbirler doğrultusunda yeni bir açıklamada bulunarak Pazar günü iç hatlarda istisnai seferler hariç sefer planlanmadığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ekşi, "Sevgili Yolcularımız; Pazar günü iç hatlarda (istisnai seferler hariç) sefer planlanmamıştır. Lütfen havalimanlarına gelmeden Web sitemizden ve çağrı merkezimizden sefer olup olmadığını kontrol ediniz" ifadelerine yer verdi.
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