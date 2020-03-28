28 Mart 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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BAKAN KOCA SON VERİLERİ PAYLAŞTI! VAKA SAYISI...

Son dakika haberine göre, koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, bugün 16 hastanın vefat ettiğini bildirirken, bugün 7.641 test yapıldığını ve 1.704 vaka tespit edildiğini açıkladı. Koca, verilerin Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu..

SON DAKİKA HABERİ... koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, bugün 16 hastanın vefat ettiğini bildirirken, bugün 7.641 test yapıldığını ve 1.704 vaka tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, toplam test sayısı 55.464, vaka sayısı 7.402, vefat sayısı ise 108 oldu.

Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı! Türkiye'deki vaka sayısı 7402'e yükseldi | 28 Mart Cumartesi BAKAN KOCA SON VERİLERİ PAYLAŞTI! VAKA SAYISI 7402'E YÜKSELDİ | 28 MART CUMARTESİ

Koca, yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

Toplam test: 55.464
Bugünkü test: 7.641
Bugünkü vaka: 1.704
Toplam vaka: 7.402
Bugünkü vefat: 16
Toplam vefat: 108
Yoğun Bakım: 445
Entube: 309
Iyileşen: 70

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