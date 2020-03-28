Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, bugün 16 hastanın vefat ettiğini bildirirken, bugün 7.641 test yapıldığını ve 1.704 vaka tespit edildiğini açıkladı. Koca, verilerin Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu..

SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, bugün 16 hastanın vefat ettiğini bildirirken, bugün 7.641 test yapıldığını ve 1.704 vaka tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, toplam test sayısı 55.464, vaka sayısı 7.402, vefat sayısı ise 108 oldu.

Koca, yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

Toplam test: 55.464

Bugünkü test: 7.641

Bugünkü vaka: 1.704

Toplam vaka: 7.402

Bugünkü vefat: 16

Toplam vefat: 108

Yoğun Bakım: 445

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