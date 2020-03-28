Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, bugün 16 hastanın vefat ettiğini bildirirken, bugün 7.641 test yapıldığını ve 1.704 vaka tespit edildiğini açıkladı. Koca, verilerin Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu..
SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, bugün 16 hastanın vefat ettiğini bildirirken, bugün 7.641 test yapıldığını ve 1.704 vaka tespit edildiğini bildirdi.
Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, toplam test sayısı 55.464, vaka sayısı 7.402, vefat sayısı ise 108 oldu.
Koca, yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.
Toplam test: 55.464
Bugünkü test: 7.641
Bugünkü vaka: 1.704
Toplam vaka: 7.402
Bugünkü vefat: 16
Toplam vefat: 108
Yoğun Bakım: 445
Entube: 309
Iyileşen: 70
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2020
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dgCxPkSNMs
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