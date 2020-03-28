28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
28.03.2020

Koronavirüsü yenen rektör anlattı: Yüksek ateşle titreyerek uyandım! Eşim ve 22 yaşındaki oğlum karantinada... |Video

Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Feyiz, virüs belirtilerini "Yüksek ateşle titreyerek uyandığım" diyerek açıkladı ve "Şu anda eşim ve 22 yaşındaki oğlunun da karantinada! Gençler lütfen evden kalın" diyerek "bana bir şey olmaz" diyen gençlere uyarılarda bulundu.

Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. İyileştikten sonra video çekerek öğrencilerine ve gençlere seslenen Feyiz, evde kalın çağrısında bulundu.

EŞİ VE 22 YAŞINDAKİ OĞLU KARANTİNADA...

Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna koronavirüs teşhisi konulan ve hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadıklarını çektiği video ile anlattı. 13 Martta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Feyiz, 18 Martta testinin pozitif çıktığını ve Haseki'de tedavi altına alındığını anlattı. Dün, taburcu olduğunu aktaran Feyiz öğrencilerine ve vatandaşlara hitap ettiği videosunda evde kalın çağrısı yaptı.

REKTÖR ÖĞRENCİLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Feyiz'in paylaştığı videoda, "Sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarım; şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. 13 Mart'ta yüksek ateş ve aşırı titremeyle hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendime. Test sonucu 18 Mart gece 02,30'da bana pozitif olarak bildirildi. 03,30'da Haseki'ye kaldırıldım hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim. Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde o da karantina altında. Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık çok büyük bir trajedi içinde. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın." ifadeleri yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Virüsü yenen rektör anlattı: Yüksek ateşle titreyerek uyandım
Virüsü yenen rektör anlattı: Yüksek ateşle titreyerek uyandım
Dikkat! Bu hata bağışıklık sistemini yüzde 40 düşürüyor
Dikkat! Bu hata bağışıklık sistemini yüzde 40 düşürüyor
Virüs salgını ne zaman sona erecek? Tarih verdi
Virüs salgını ne zaman sona erecek? Tarih verdi
Şoke eden olay! Kameraya böyle yansıdı
Şoke eden olay! Kameraya böyle yansıdı
Doktor babasını özledi gözyaşlarına boğuldu
Doktor babasını özledi gözyaşlarına boğuldu
Gönülleri fethetmişti! Burhan amca o günü anlattı
Gönülleri fethetmişti! Burhan amca o günü anlattı
Kararın ardından otogarlarda son durum nasıl?
Kararın ardından otogarlarda son durum nasıl?
Polis ve jandarma koronavirüs için harekete geçti
Polis ve jandarma koronavirüs için harekete geçti
Tüm yurtta minarelerden dualar yükseldi
Tüm yurtta minarelerden dualar yükseldi
Polis geçit vermedi! Otobüstekiler karantinaya alındı
Polis geçit vermedi! Otobüstekiler karantinaya alındı
ABD’li hemşire: Savaş meydanında gibiyim
ABD’li hemşire: Savaş meydanında gibiyim
Celal dede bakın polisten ne istedi!
Celal dede bakın polisten ne istedi!
Daha Fazla Video Göster