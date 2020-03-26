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Beykozlulardan büyük tepki! İBB'nin koronadan ölenler için belirlediği defin yeri yerleşim alanı çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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BEYKOZLULARDAN İBB'YE BÜYÜK TEPKİ!

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin defni için , Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı'nı belirledi. İBB'nin bu kararı Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri tarafından mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğu gerekçesiyle büyük tepki çekti.

, koronavirüsten hayatını kaybedenler için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler buralara gömülmeye başlandı. Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı'na da definler yapıldı. Ancak Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek 'ye tepki gösterdi.

Beykozlulardan büyük tepki! İBB'nin koronadan ölenler için belirlediği defin yeri yerleşim alanı çıktı! BEYKOZLULARDAN BÜYÜK TEPKİ! İBB'NİN KORONADAN ÖLENLER İÇİN BELİRLEDİĞİ DEFİN YERİ YERLEŞİM ALANI ÇIKTI!

"BURASI BİR YERLEŞİM ALANI"

Mahallede oturan ve bölgede yerleşim yerleriyle okullar olduğunu ifade Abdurrahman Öz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası için defin yeri olarak Çavuşbaşı belirlenmiş. Çevreye baktığınızda burası bir yerleşim alanı. Ben burada yaşayan bir vatandaşım. Burada okullar var. Bu okullarda çocuklar eğitim görüyor. Burası bir cadde. Caddenin hemen altı mezarlık. Bu sakıncalıysa bu kadar yerleşim alanı içine defin niçin yapılıyor? Niye rahatsızız? Bir tehlike olmasa bu insanların da aile mezarlıkları vardır. Demek ki bir sakınca ve problem var" dedi.

MEZARLIK GİRİŞİNDE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BEKLİYOR

Baklacı mahallesi sakinlerinin mezarlığın önünde toplanması üzerine bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri vatandaşları mezarlığın önünden uzaklaştırdı. Çevik kuvvet ekipleri Baklacı Mezarlığı girişinde beklemeye başladı. Öte yandan mezarlığın arka tarafında ormanlık bölgede bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

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