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Son dakika: Tahliye işlemleri tamamlandı! 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi!

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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2 BİN 721 ÖĞRENCİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!

Son dakika haberine göre; Fuat Oktay, 'ye yönelik uçuşları durdurulan , , , , , ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesinin tamamlandığını belirten Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan , , , , , ve 'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Oktay, öğrencilerin ulaşımlarının Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinasyonunda THY ile sağlandığını kaydederek, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Tahliye işlemleri tamamlandı! 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi! | Video TAHLİYE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI! 2 BİN 721 ÖĞRENCİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ! | VİDEO

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