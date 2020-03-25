Sudan ve Mısır'daki Türk öğrenciler Sivas'a getirildi
Sudan ve Mısır'dan Sivas'a getirilen öğrenci ve ailelerden oluşan 135 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında Sudan ve Mısır'a giden öğrenciler ile bu ülkelerde bulunan bazı Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.
Öğrenciler ve aileler havalimanındaki işlemlerinin ardından Sivas Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara getirildi.
Söz konusu 135 kişi, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.
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Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İrlanda'ya giden 305 öğrenci ile İskoçya'dan 137 öğrenci, Türk Hava Yollarına ait uçaklarla önceki gün Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilerek KYK Başbakan Binali Yıldırım Yerleşkesindeki yurtlara yerleştirilmişti.
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