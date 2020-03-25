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Sudan ve Mısır'daki Türk öğrenciler Sivas'a getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020
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SUDAN VE MISIR'DAKİ TÜRK ÖĞRENCİLER SİVAS'A GETİRİLDİ

Sudan ve 'dan 'a getirilen öğrenci ve ailelerden oluşan 135 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna () bağlı yurda yerleştirildi.

'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken programları kapsamında Sudan ve 'a giden öğrenciler ile bu ülkelerde bulunan bazı Türk vatandaşları, ait uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.

Öğrenciler ve aileler havalimanındaki işlemlerinin ardından dezenfekte edilmiş otobüslerle Başbakan Kampüsü'ndeki yurtlara getirildi.

Söz konusu 135 kişi, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.

- DAHA ÖNCEDE 442 ÖĞRENCİ GELMİŞTİ

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İrlanda'ya giden 305 öğrenci ile İskoçya'dan 137 öğrenci, Türk Hava Yollarına ait uçaklarla önceki gün 'na getirilerek KYK Başbakan Binali Yıldırım Yerleşkesindeki yurtlara yerleştirilmişti.

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