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Son dakika: Yurt dışından gelen 36 kişi İzmit'te öğrenci yurduna yerleştirildi

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Giriş Tarihi: 20.03.2020
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36 KİŞİ İZMİT'TE ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

28'i Tunus, 8'i de Macaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan 36 Türk vatandaşı, koronavirüsle mücadele kapsamında ’teki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 28'i Tunus, 8'i Macaristan'dan gelen 36 Türk vatandaşı 'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün Avrupa ülkelerinden gelen kişiler İstanbul ve İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada Tunus ve Macaristan'da bulunan kişiler uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. 28'i Tunus, 8'i Macaristan'dan gelen 36 Türk vatandaşı 14 gün boyunca karantina alınmak üzere İzmit'e getirildi. 36 kişi İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Şerife Gelin Yurdu'na yerleştirildi.

Valilik yurtta kalanların sağlık takiplerinin uzman sağlık personelince takip edileceğini belirterek, şu açıklamada bulundu;

"Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir."

İzmit'te bulunan yurtlara önceki gün de 859 kişi yerleştirilmişti.

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