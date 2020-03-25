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Haftanin'den acı haber! 2 asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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HAFTANİN'DEN ACI HABER! 2 ASKER ŞEHİT

'den acı haber geldi. yapılan açıklamada, 'ın Haftanin bölgesinde 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " kuzeyi bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

Açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri iletildi.

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