Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı! Türkiye'deki vaka sayısı 2433'e yükseldi | 25 Mart 2020 Çarşamba

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs (corona virus) ile ilgili 25 Mart 2020 Çarşamba gününe ait verileri paylaştı. Türkiye'deki vaka sayısı 2433 olurken, 15 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı ise 59'a yükseldi. Öte yandan bugün yapılan 5035 testten 561'inin pozitif çıktığı açıklanırken bu rakam Türkiye'de bugüne kadar bir günde konulan en yüksek kişi sayı...