Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatan ve Millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılı nedeniyle sosyal medyadan açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Vatan ve Millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."