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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHSİN YAZICIOĞLU MESAJI

Son dakika haberi... Başkan , 'nun vefatının 11. yılında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatan ve Millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Başkan , 'nun vefatının 11. yılı nedeniyle sosyal medyadan açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Vatan ve Millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."

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