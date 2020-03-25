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Son dakika: Başkan Erdoğan telekonferansla G20 zirvesine katılacak

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN G20 ZİRVESİNE KATILACAK

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip , yarın video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

Başkan , yarın saat 15.00'te video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Huber Köşkü'nden katılacak Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

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