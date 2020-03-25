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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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IRAK'IN KUZEYİNDE PKK'YA AĞIR DARBE

Son dakika haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Haftanin'den acı haber! 2 asker şehit oldu HAFTANİN'DEN ACI HABER! 2 ASKER ŞEHİT OLDU

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