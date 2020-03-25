25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

N95 maskesini kimler kullanmalı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
N95 MASKESİNİ KİMLER KULLANMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, N95 maskesini kimlerin kullanması gerektiğini açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklama yapan Bakan Koca, doğru bilinen yanlışlara da değindi. Bakan Koca , N95 maskesini kimlerin kullanması gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Çapa, Ege ve Cerrahpaşa tıp fakültelerine "yardım" adı altında medikal ürün verildiğine ilişkin yapılan haberlerin bu üniversiteler tarafından yalanlandığını aktardı.

Bakan Koca, "Üç gün önce bu üniversitelerimize 50'şer bin maske, tulum ve gözlük dahil olmak üzere her birine birer kamyon malzeme verilmiş oldu." bilgisini de verdi.

N95 MASKESİNİ KİMLER KULLANMALI?

Bakan Koca, N95 maskesinin, yoğun bakımda görev yapan doktor ve hastalarda ve numune alan sağlık görevlilerince kullanılması gereken bir ürün olduğunu, bunu için herkesin bu maskeyi kullanmasına gerek duyulmadığını söyledi.

Koca, bakanlık yapmadan önce yönetim kurulunda görev aldığı özel bir hastanede bazı personelin ücretsiz izne zorlandığına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Lütfen bu tür şeylere inanmayın. Ben ilişkimi kestim ve gerçekten son 1,5 yılda oradaki arkadaşlara sorun beni kaç defa görmüşler. Bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil ama bu algıları sürekli oluşturmak isteyenler var, lütfen bunlara inanmayın."

Kamuda vardiya ve dijital ortamda çalışma dönemine geçildiğini hatırlatan Koca, özel sektörden bu süreçte yeni çalışma şekline uyum sağlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Kimler ne zaman test yaptırmalı? SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI: KİMLER NE ZAMAN TEST YAPTIRMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarının son durumunu açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS VAKALARININ SON DURUMUNU AÇIKLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA