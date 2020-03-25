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25.03.2020

Başkan Erdoğan telekonferansta bakanlara önerilerde bulundu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü. Başkan Erdoğan, son durumla ilgili bakanlardan bilgi aldı. Başkan Erdoğan'ın dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" ifadelerini kullanması tebessüm yarattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde koronavirüse karşı alınan tedbirleri bir kez daha bakanlarla gerçekleştirdiği telekonferans toplantısında değerlendirdi. Bakanlarla tek tek yapılan görüşmede, virüse karşı alınan önlemler ve son durum masaya yatırıldı.

"KURALLARA UYGUN YAP"

Başkan Erdoğan, konferansta bakanlara çeşitli önerilerde bulundu. Erdoğan'ın dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" ifadelerini kullanması tebessüm yarattı.

DÜN DE KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan, dün de bakanlarla son durumu telekonferans sistemi üzerinden değerlendirdi. Erdoğan, okulların tatil sürecinden, fırsatçıların tutumuna kadar birçok konuda önemli mesaj verdi. Erdoğan, okulların tatili için, 'Bilim Kurulu işin ehli, kararı onların düşüncesi ile verin' derken, faturalarını ödeyemeyenlerin doğal gaz ve elektriğinin asla kesilmeyeceğini ifade etmişti.

Erdoğan'ın bugünkü kritik görüşmesinde görüntüler lanse edildi, ancak içerikler paylaşılmadı.

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Başkan Erdoğan telekonferansta bakanlara önerilerde bulundu
Başkan Erdoğan telekonferansta bakanlara önerilerde bulundu
Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü
Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü
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