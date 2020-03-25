RTÜK’ten koronavirüs yayınlarında yasaları ihlal edenlere ceza
Koronavirüs yayınlarını incelemeye alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), koronavirüs yayınlarında yasaları ihlal edenlere idari yaptırım uyguladı. Ayşenur Arslan ve Can Ataklı’nın skandal sözleri nedeniyle Halk TV ve Tele1 TV’ye ceza kesildi.
RTÜK, son toplantısında ağırlıklı olarak korona virüs yayınlarını mercek atına aldı. İzleme uzmanlarının raporlarını gündemine alan Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'u ihlal eden yayıncılara yaptırım uyguladı.
SKANDAL SÖZLERE CEZA
Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programında korona virüs salgınının sorumlusunun 3. havalimanı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunun iddia edilmesi ve salgından etkilenenlerin AK Parti seçmeni olduğunun söylenmesi Halk TV'ye ceza getirdi. Üst Kurul, ifadelerin yasaya aykırı olarak hem ayrımcılık içerdiğini hem de iddiaların gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiğini tespit etti. İlgili yayın nedeniyle Halk TV'ye üst limitten idari yaptırım kararı alındı.
PANİK HAVASI OLUŞTURDUĞU KANAATİNE VARILDI
Üst Kurul toplantısında ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Günaydın Türkiye" isimli programda korona virüsle ilgili hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmayan birtakım ifadelerin izleyiciler üzerinde korku ve panik havası oluşturduğu kanaatine varıldı.
RTÜK, Tele 1 TV'de yayınlanan "Kulis" ve Habertürk TV'deki "Para Gündem" programlarındaki salgın hastalığa ilişkin hiçbir otorite tarafından teyit edilmemiş bilgilerin gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bir şekilde izleyiciye aktarılması sebebiyle de her iki yayın kuruluşuna idari yaptırım uyguladı.
ATAKLI'NIN SÖZLERİ YAPTIRIM GETİRDİ
RTÜK toplantısında, televizyonlardan verilen uzaktan eğitim derslerinde başörtülü öğretmeni eleştiren Can Ataklı da gündemdeydi. Toplantıda, Ataklı'nın "Gün Başlıyor" programında derslerde başörtülü öğretmenlerin yer almasını "çok yanlış ve facia olarak" belirtmesi, ilgili yasanın "Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" ilkesine aykırı bulunarak, Tele 1'e en üst limitten idari yaptırım kararıyla ilaveten 5 kez program durdurma cezası verildi. Tele 1'e farklı bir ceza da Can Ataklı'nın başka bir yayınından uygulandı. RTÜK, programında Harp Okulu'nda gerçekleştirilen bir töreni yorumlayan Ataklı'nın yanlış bilgiler vererek, argo sözcükler kullanmak suretiyle rütbeli askerleri ve kurumları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan ifadelerine de yaptırım kararı verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Kimler test yaptırabilir?
- Karantinadan canlı yayın!
- Ekmeğe koronavirüs önlemi
- Anlamlı mesaj! "Büyük milletin imanlı bir evladı"
- Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı
- İtalya'da salgının önüne neden geçilemiyor?
- Binali Yıldırım'ın acı günü! Cenaze töreni düzenlendi
- TBMM 100. yıl kutlamaları ertelendi
- MEB'den Can Ataklı hakkında suç duyurusu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
- Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?
- EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?