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İtalya'da korkunç koronavirüs bilançosu! Son 24 saatte 683 can kaybı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2020
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İTALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU: 683 CAN KAYBI DAHA

Son dakika haberine göre, 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi

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