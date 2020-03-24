Son dakika... Balıkesir'de korkutan deprem! 24 Mart AFAD son depremler
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre 24 Mart son depremler listesi...
Balıkesir'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.96 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Saat 12.20'de gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.24 12:20:11 39.4337 27.8782 5.0 -.- 4.1 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel
2020.03.24 11:59:05 38.2735 38.8080 11.2 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.24 11:54:52 37.1922 28.1635 0.0 -.- 1.8 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2020.03.24 11:39:32 37.2920 27.8520 22.5 -.- 1.8 -.- TUZABAT-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.03.24 11:24:06 39.1047 27.7975 9.8 -.- 3.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.24 11:17:51 39.3872 25.8088 8.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.03.24 09:53:13 38.3495 38.7802 2.9 -.- 1.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.03.24 08:20:31 37.9565 35.1385 1.6 -.- 2.8 -.- KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2020.03.24 08:05:57 38.3950 39.1820 12.8 -.- 1.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.24 07:03:09 38.3063 38.8398 3.4 -.- 2.0 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.24 06:59:30 38.2985 38.8123 3.1 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.24 06:58:28 38.6362 43.1563 4.1 -.- 2.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2020.03.24 06:43:00 37.0332 28.5652 5.0 -.- 1.6 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.03.24 06:33:24 37.4112 35.9048 16.6 -.- 1.2 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.03.24 06:24:46 37.4670 35.9995 4.2 -.- 2.4 -.- AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.03.24 06:17:14 39.1220 27.8163 9.2 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.24 06:13:42 38.4700 39.2227 3.3 -.- 0.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.24 06:11:57 38.3875 39.1475 5.2 -.- 0.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.24 05:55:35 38.9498 26.9785 7.3 -.- 1.7 -.- CANDARLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2020.03.24 05:51:16 39.0998 27.7860 8.9 -.- 3.0 3.0 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.24 05:28:01 38.4113 39.2657 10.0 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.24 05:15:35 38.4727 39.3208 11.5 -.- 1.6 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.24 04:57:51 38.4127 39.2578 10.0 -.- 1.0 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.24 04:52:09 39.0605 27.8842 5.0 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
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