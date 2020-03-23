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Yaşlı ve hastalara polislerden özel hizmet! Kapı kapı dolaşıp yardım ediyorlar

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor. Polis, jandarma ve 112 ekipleri, marketlere giderek vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Polis ekipleri, yasağın başladığı saatten itibaren yaklaşık 300 vatandaşa hizmet sundu.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 14:31
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Yaşlı ve hastalara polislerden özel hizmet! Kapı kapı dolaşıp yardım ediyorlar

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Kırklareli Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

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Yaşlı ve hastalara polislerden özel hizmet! Kapı kapı dolaşıp yardım ediyorlar

Polis, jandarma ve 112 ekipleri, marketlere giderek vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Yaşlı ve hastalara polislerden özel hizmet! Kapı kapı dolaşıp yardım ediyorlar

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasağın başladığı saatten itibaren yaklaşık 300 vatandaşa hizmet sundu.

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Yaşlı ve hastalara polislerden özel hizmet! Kapı kapı dolaşıp yardım ediyorlar

Ekipler, gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirerek vatandaşların market alışverişini yaptı.

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Yaşlı ve hastalara polislerden özel hizmet! Kapı kapı dolaşıp yardım ediyorlar

Ekipler, özel gereksinimli oğlu ile yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Kahya'nın market alışverişini yaptı ve "devletimiz sizlerin yanında" ifadeleriyle poşetleri teslim etti.