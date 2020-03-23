Yaşlı ve hastalara polislerden özel hizmet! Kapı kapı dolaşıp yardım ediyorlar

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor. Polis, jandarma ve 112 ekipleri, marketlere giderek vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Polis ekipleri, yasağın başladığı saatten itibaren yaklaşık 300 vatandaşa hizmet sundu.