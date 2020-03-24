Son dakika: Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek
Son dakika haberleri.. Başkan Erdoğan'ın kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamu ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Başkan Erdoğan'ın kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.
Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.
MESAİ İÇİ TAVAN EK ÖDEME TUTARINI GEÇMEYECEK
Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.
Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
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