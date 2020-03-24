ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den Türkiye'ye teşekkür
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD vatandaşlarına verdiği mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemler için Türk hükümetine teşekkür etti.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Satterfield, ABD vatandaşlarına koronavirüsle ilgili bilgilendirme mesajı gönderdi ve çağrıda bulundu.
Satterfield, mesajında Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede "hızlı ve kapsamlı" bir yanıt verdiğini kaydetti.
Kovid-19 salgınının yurtdışındaki çok sayıda Amerikalıyı etkileyen, eşi benzeri görülmemiş bir küresel sorun olduğunu aktaran Satterfield, "Türk hükümetinin tepkisi hızlı ve kapsamlıydı ve bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum. Bilhassa, Türkiye'nin sağlık çalışanları kahramandır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Satterfield, Türkiye'deki ABD vatandaşlarını, kişisel durumlarını dikkatle incelemeye ve yurt dışında kalmaya hazır değillerse şimdi ABD'ye dönmeye çağırdı.
Ülkesine dönmek isteyen ABD vatandaşlarının, uçuşlar mevcutken harekete geçmelerini tavsiye eden Satterfield, "Bugün kendinize şu soruyu sorun, şu anda bulunduğunuz yerde, bu belirsiz süreci atlatmaya hazır mısınız? Yoksa ABD'ye dönmek mi istiyorsunuz? Eğer ikinciyse, uçuşlar halen mevcutken bunu yapmanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Satterfield, vatandaşlarını, gelişmeler hakkında bilgi, güncelleme ve uyarı alabilmeleri için "step.state.gov" adresine kayıt olmaya çağırdı.
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