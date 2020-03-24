İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüse karşı son 24 saatte alınan önlemleri paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son 24 saatte alınan koronavirüs önlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı. İletişim Başkanı Altun açıklamasında, "Koronavirüs'le mücadele kapsamında Milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son 24 saatte Türkiye'de yapılan çalışmaları paylaştı.
Twitter hesabından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının önlemleri paylaşan Altun, şunları kaydetti:
"Koronavirüsle mücadele kapsamında milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, devlet-millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak."
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