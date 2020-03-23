Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de! Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler ve aileler neler yapmalı?
A Haber'e konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
TATİL UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karar almıyor. Sağlık Bakanlığınla iletişim halindeyiz. Çok kısa bir zaman içerisinde net kararını toplumla paylaşacağız. Tatilin uzaması ihtimaline karşı da hazırlıyız.
SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
Prensip olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemsiyoruz.
SINAVLAR ONLINE MI OLACAK?
Sınavlar online yapılamaz ancak içerik değişebilir. Uzaktan eğitim bölümü sınav içeriği olmayacak.
OKULLAR DAHA ERKEN KAPANIR MI?
Bilmiyoruz, verilere bakıp değerlendirme yapacağız.
UZAKTAN EĞİTİM YETERLİ OLACAK MI?
Her eve ulaşabilmek için TV üzerinden yapılıyor. Bu bizim için de dünya için de yeni bir durum.
DETAYLAR GELECEK...
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