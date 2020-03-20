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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! O sınavlar ertelendi

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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BAKAN DUYURDU! O SINAVLAR ERTELENDİ

Son dakika haberine göre Bakanı Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, 25 Nisan'da yapılacak olan Adaylık Kaldırma Sınavı'nın da 5 Temmuz'a ertelendiğini açıkladı.

Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

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Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

, yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." diye konuştu.

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