Son dakika: HSK’dan "koronavirüs" kararı! Adliyelerde esnek çalışma talimatı...
Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, tüm adli mercilere ‘adliyelerde esnek çalışma’ talimatlı bir yazı gönderdi. Yazıda, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla kamu görevlilerine uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtildi.
Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesi üzerine yargı camiasında da önlemler arttırılmaya başlandı. Bu kapsamda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) aldığı son dakika kararı kapsamında tüm adli mercilere 'adliyelerde esnek çalışma' talimatlı bir yazı gönderdi.
TALİMAT GÖNDERİLDİ
Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda şu satırlara yer verildi:
"22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde:
Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla kamu görevlilerine uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalananlar ile idari izinli sayılanların görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, daha önce COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanların ise yeni bir karar verilinceye kadar idari izinlerinin devam edeceği ile esnek çalışmaya dair usul ve esasların ilgisine göre bakan, vali, belediye başkanı veya üst yönetici tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.
Bu çerçevede; Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin komisyon başkanınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcı tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evden çalışmalarının temini için gereğini ve keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."
Kaynak: SABAH-NAZİF KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İçişleri'nden flaş corona virüs açıklaması:Tespit edildi...
- AK Parti infaz indirimiyle ilgili partileri ziyaret edecek
- Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü?
- Özel sağlık sigortaları koronayı kapsıyor mu?
- Dikkat çeken korona tespiti!
- Türkiye'de bir ilk! Ve tamamlandı...
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir?
- Diyanet açıkladı! WhatsApp grupları kurulacak
- Koronavirüs kadar tehlikeli: Koronafobi!
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?
- EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?