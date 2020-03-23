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Son dakika: HSK’dan "koronavirüs" kararı! Adliyelerde esnek çalışma talimatı...

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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HSK’DAN KORONAVİRÜS KARARI

Son dakika haberi... Hakimler ve Başkanvekili Mehmet Yılmaz, tüm adli mercilere ‘adliyelerde esnek çalışma’ talimatlı bir yazı gönderdi. Yazıda, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla kamu görevlilerine uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtildi.

'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesi üzerine yargı camiasında da önlemler arttırılmaya başlandı. Bu kapsamda, Hakimler ve () aldığı son dakika kararı kapsamında tüm adli mercilere 'adliyelerde esnek çalışma' talimatlı bir yazı gönderdi.

TALİMAT GÖNDERİLDİ

Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda şu satırlara yer verildi:

"22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı mükerrer 'de yayımlanarak yürürlüğe giren COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde:
Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla kamu görevlilerine uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalananlar ile idari izinli sayılanların görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, daha önce COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanların ise yeni bir karar verilinceye kadar idari izinlerinin devam edeceği ile esnek çalışmaya dair usul ve esasların ilgisine göre bakan, vali, belediye başkanı veya üst yönetici tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede; Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin komisyon başkanınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcı tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evden çalışmalarının temini için gereğini ve keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."

Kaynak: SABAH-NAZİF KARAMAN

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