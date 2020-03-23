23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Gül'den koronavirüs tedbirleri hakkında flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
BAKAN GÜL'DEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberine göre Yargıda Koronavirüs Önlemleri Toplantısı sonrası açıklama yapan Abdülhamit Gül, "Cezaevlerinde pozitif vakaya rastlanmadı" dedi. , "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi." ifadelerini kullandı.

Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapıldı.

Ankara Hakimevinde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Barolar Birliği Başkanı , Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, ve Uğurhan Kuş katıldı.

Bakan Gül'den koronavirüs tedbirleri hakkında flaş açıklamalar BAKAN GÜL'DEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Kovid-19'a yönelik alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından , açıklama yapıyor. Bakan Gül'ün açıklamalarının satırbaşları şöyle:

CEZAEVLERİNDE VAKA GÖRÜLMEDİ
"Sağlık Bakanımız başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Birlikte bu sorunu da aşacağız. Dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Cezaevlerinde pozitif bir vaka yoktur. Tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. Dışarı ile bağlantılı görevlilerimiz gerekli önlemleri almaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin yakınları endişelenmesin.

Denetimli serbestlik kapsamını askıya aldık. Telefon haklarını ve görüşme sürelerini birden ikiye çıkardık. Adliyelerde her türlü tedbir yerine getirilmektedir. Davalarla ilgili süreçler UYAP üzerinden yerine getirilmektedir. İcra ve haciz 30 Haziran'a kadar ertelenmiştir.

TEK-ÇİFT NOTERLİK
Artık idari izinlerde ve uygulama konusu devreye sokulmuştur. Adliyelerde esnek çalışma dönemi başlatılmıştır. Yayınlanan genelgeyle tüm idari izinler konusunda çalışmalar yine idari izin çerçevesinde yürütülmektedir. Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Lütfen acil olmayan noterlik işlemleri için gitmeyin. Noterliklere işlem yapmak üzere hayati işlem yoksa, yoğunlaştırmayalım."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA