Son dakika: Bakan Gül'den koronavirüs tedbirleri hakkında flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre Yargıda Koronavirüs Önlemleri Toplantısı sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Cezaevlerinde pozitif vakaya rastlanmadı" dedi. Bakan Gül, "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapıldı.
Ankara Hakimevinde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı.
Kovid-19'a yönelik alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Gül, açıklama yapıyor. Bakan Gül'ün açıklamalarının satırbaşları şöyle:
CEZAEVLERİNDE VAKA GÖRÜLMEDİ
"Sağlık Bakanımız başta olmak üzere Bilim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Birlikte bu sorunu da aşacağız. Dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Cezaevlerinde pozitif bir vaka yoktur. Tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. Dışarı ile bağlantılı görevlilerimiz gerekli önlemleri almaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin yakınları endişelenmesin.
Denetimli serbestlik kapsamını askıya aldık. Telefon haklarını ve görüşme sürelerini birden ikiye çıkardık. Adliyelerde her türlü tedbir yerine getirilmektedir. Davalarla ilgili süreçler UYAP üzerinden yerine getirilmektedir. İcra ve haciz 30 Haziran'a kadar ertelenmiştir.
TEK-ÇİFT NOTERLİK
Artık idari izinlerde ve uygulama konusu devreye sokulmuştur. Adliyelerde esnek çalışma dönemi başlatılmıştır. Yayınlanan genelgeyle tüm idari izinler konusunda çalışmalar yine idari izin çerçevesinde yürütülmektedir. Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Lütfen acil olmayan noterlik işlemleri için gitmeyin. Noterliklere işlem yapmak üzere hayati işlem yoksa, yoğunlaştırmayalım."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Korona operasyonu! Hepsi yakalandı
- KİPTAŞ sosyal konut ve kentsel dönüşüm ödemelerini erteledi
- Bakan Kasapoğlu'ndan flaş açıklama
- FETÖ itirafçısı örgütün karanlık yüzünü anlattı!
- Son dakika: MSB'den M4 karayolundaki Türk- Rus devriyesiye ilgili flaş açıklama
- Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler neler?
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de
- #EvdeKal çağrısına uymayanlara drone şoku!
- İngiltere ve ABD'de büyük korku! Asker sokağa indi
- Bakan Selçuk'tan flaş EKPSS açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?
- EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?