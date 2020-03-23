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Ayasofya tarihinde bir ilk! Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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AYASOFYA TARİHİNDE BİR İLK!

Müzisyen Emre Yücelen, yaklaşık bin 500 yıllık tarihe sahip tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kayıtları gerçekleştirdi.

Müdürü Hayrullah Cengiz'in özel izni ile yapılan akustik testi çalışmalarında, ses ve görüntü kayıtları alınırken Ayasofya'da akustiğin bozulmaması için çekim süresince çalışanların Ayasofya içinde bulunmasına izin verilmedi.

Ayasofya tarihinde bir ilk! Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı | Video AYASOFYA TARİHİNDE BİR İLK! ÇIPLAK SESLE OKUNMUŞ AKUSTİK TEST KAYDI YAPILDI | VİDEO

Toplam sekiz kamera ve ses kayıt cihazları ile eş zamanlı yapılan kayıtlarda; Ayasofya'nın ses akustiği, ilk kez kayıt altına alınmış oldu. Akustik testi çalışması için, İmamı Önder Soy ve Büyük Ayasofya Cami Müezzini Ahmet Toraman tarafından Ayasofya kubbesi altında ikili ezan, müezzin mahfilinde saba makamı ezan, mihrapta Fetih ve Nasr sureleri hiçbir ses sistemi desteği olmadan, çıplak ses ile okundu.

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