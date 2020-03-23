Suriye sınırına kobra sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor. Sevkiyatın halen devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için İdlib bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor. Türkiye'nin birçok il ve birliklerinden gönderilen zırhlı araç olan kobra sevkiyatı İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

DESTEK İÇİN GİTTİLER

Sevkiyatın halen devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için İdlib bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.