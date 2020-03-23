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Suriye sınırına kobra sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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SINIRA KOBRA SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () sınırındaki takviyesi devam ediyor. Sevkiyatın halen devam eden 'na destek için İdlib bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

'nın sınırındaki takviyesi devam ediyor. 'nin birçok il ve birliklerinden gönderilen zırhlı araç olan kobra sevkiyatı İslahiye ilçesinden geçerek 'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

DESTEK İÇİN GİTTİLER

Sevkiyatın halen devam eden 'na destek için İdlib bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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