Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı "Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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