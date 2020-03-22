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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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MSB DUYURDU: HAKURK'TA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... "'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... (MSB) kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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