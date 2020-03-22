Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Esma anneye koronavirüs cağrısı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Esma anne ile yaptığı görüntülü konuşmayı paylaştı. Başkan Erdoğan, Esma anneye sokağa çıkmaması konusunda çağrıda bulundu.
Detaylar gelecek...
İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;
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Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2020
Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün. pic.twitter.com/UdXIpc9kCr
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