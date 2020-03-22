Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Esma anneye koronavirüs cağrısı

Detaylar gelecek...

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;

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Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş.



Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün. pic.twitter.com/UdXIpc9kCr