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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Esma anneye koronavirüs cağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESMA ANNEYE KORONAVİRÜS ÇAĞRISI

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip , resmi sosyal medya hesapları üzerinden Esma anne ile yaptığı görüntülü konuşmayı paylaştı. Başkan Erdoğan, Esma anneye sokağa çıkmaması konusunda çağrıda bulundu.

Detaylar gelecek...

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;

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