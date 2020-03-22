Afganistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü koronavirüs açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Belh vilayeti sakini 40 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü söyledi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Belh vilayeti sakini 40 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü söyledi.
Mayar, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Afganistan genelinde şu ana kadar 34 vaka görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık çalışanlarına "ücretsiz ulaşım" müjdesi
- EGM'den vatandaşlara bir hizmet daha
- İşte uzaktan eğitim hakkında tüm merak edilenler
- Almanya'da görevliden duygulandıran konuşma
- MSB'den "Koronavirüs ile mücadele" açıklaması
- Ceza süreleri kısalıyor ev hapsi genişliyor
- Başkan Erdoğan'dan Esma anneye koronavirüs çağrısı
- Bakanlık açıkça uyardı! Sahtelerine dikkat edin
- Karantina kurallarına uymayan çifte 6 bin 300 lira ceza
- "Mesajı herkes alsın istedik"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
- Miraç Kandili mesajları 2020: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?