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Afganistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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AFGANİSTAN'DA KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü koronavirüs açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Belh vilayeti sakini 40 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü söyledi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Belh vilayeti sakini 40 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü söyledi.

Mayar, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.

Afganistan genelinde şu ana kadar 34 vaka görüldü.

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