EGM'den 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara bir hizmet de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. EGM yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir" denildi.
VATANDAŞA HİZMET BİTMİYOR
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını kısıtlayan ilgili genelge doğrultusunda, 155'e ve 112'ye gelen çağrıları karşılayacak yeteri kadar personel görevlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Alınacak çağrıların tam ve eksiksiz olarak karşılanması sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir. Bu kapsamda görev alan tüm personelimiz hijyen kurallarına dikkat ederek kendisi ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için maske ve eldiven takmak üzere gerekli koruyucu tedbirler almaktadır" denildi.
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