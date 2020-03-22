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EGM'den 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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EGM'DEN VATANDAŞLARA BİR HİZMET DAHA

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara bir hizmet de 'nden geldi. EGM yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir" denildi.

VATANDAŞA HİZMET BİTMİYOR

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını kısıtlayan ilgili genelge doğrultusunda, 155'e ve 112'ye gelen çağrıları karşılayacak yeteri kadar personel görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Alınacak çağrıların tam ve eksiksiz olarak karşılanması sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir. Bu kapsamda görev alan tüm personelimiz hijyen kurallarına dikkat ederek kendisi ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için maske ve eldiven takmak üzere gerekli koruyucu tedbirler almaktadır" denildi.

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