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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kovid-19'la mücadeleyle ilgili paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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FAHRETTİN ALTUN'DAN KOVİD-19'LA MÜCADELE PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı , Twitter adresinden koronavirüsle mücadeleyle ilgili paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, ''Vatandaşlarımızın alınan kararlara riayet etmesi, hijyen kurallarından taviz vermemesi ve zorunda olmadıkça evlerinden çıkmaması mücadeleye güç katan etkenlerdir.'' dedi ve bir görsel paylaştı.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Vatandaşlarımızın alınan kararlara riayet etmesi, hijyen kurallarından taviz vermemesi ve zorunda olmadıkça evlerinden çıkmaması mücadeleye güç katan etkenlerdir. Bugün Koronavirüs'le mücadelede atılan adımlardan bazıları:

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