21 Mart 2020, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK PAYLAŞTI: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

, ile ilgili yayınladığı mesajında, "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan kardeşlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

, ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Dünya Down Sendromu Günü ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Bakan Albayrak "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

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