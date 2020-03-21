Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Down Sendromu Günü ile ilgili yayınladığı mesajında, "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Down Sendromu Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Dünya Down Sendromu Günü ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Bakan Albayrak "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.
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