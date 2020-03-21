Ünlü isimlerden koronavirüse karşı ‘Şimdi iyilik’ kampanyası

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de hızla yayılan koronavirüse karşı alınabilecek önlemlere karşı dikkat çekmek için Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ünlü isimler ‘Şimdi İyilik’ kampanyası başlattı. Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı korunmaya yönelik aldığı tedbirlere dikkat çekilen kampanyaya toplumun önde gelen isimleri de destek verdi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan korona virüsüne karşı devlet kurumlarının almış olduğu tedbirlere ek olarak sivil toplum kuruluşları ve ünlü isimler de insanları bilgilendirip farkındalık oluşturarak virüsün yayılmasını azaltmaya çalışıyor.

TOPLUMUN ÖNDE GELEN İSİMLERİ DESTEK VERDİ

Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfının, Sağlık Bakanlığının korona virüsünden korunmaya yönelik almış olduğu tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak, düne kadar önemsenmeden yapılan küçük ve basit davranışların bugün hayat kurtardığına dikkat çekmek için "Şimdi İyilik" sloganıyla başlattığı çalışmaya toplumun önde gelen isimleri de destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, Bahadır Yenişehirlioğlu, Turgay Tanülkü, Celal Al, Edip Zeydan, Aykut Kuşkaya, İkbal Gürpınar, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu, Emre Üçtepe, Levent Sülün, Berna Sülün, Fatih Koca, Mustafa Karataş, Mehmet Ali Tuncer, Ateş Fatih Uçan, Büşra Meşe Yıldırım gibi isimler Türkiye Diyanet Vakfının hazırladığı metinleri okuyup video çekerek insanların korona virüsünden korunması için çağrıda bulundu.

VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Virüsten korunmanın en önemli kuralları arasında yer alan hijyene dikkat edilmesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaltılması gibi konulara dikkat çekilen çalışmada, market alışverişi yapamayan veya diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, toplumda infiale neden olabilecek asılsız haberlere itibar edilmemesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, evdeki zamanın aile bireyleriyle daha kaliteli bir şekilde geçirilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülerek stok yapılmaması, çok yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve kamu kurumları tarafından alınan tedbirlere azami derecede uyulması gibi konulara da dikkat çekiliyor.

Yapılan çalışmada ayrıca eğitime ara verilmesi nedeniyle evlerinde bulunan öğrencilerin eğitimlerine evde devam etmeleri, insanların sosyal mesafe ve ikili teması azaltırken sıla-i rahimin telefonla aranarak yapılması ve sevgi bağlarının koparılmaması konusuna da değiniliyor.

"BU SIKINTIYI EL BİRLİĞİYLE AŞACAĞIZ"

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, devlet kurumlarının yapmış olduğu uyarıların önemini anlatabilmek için farkındalık çalışması başlattıklarını söyledi.

Bu çalışmaya başta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş olmak üzere spor, kültür ve sanat camiasının önde gelen isimlerinin destek vermesiyle çalışmanın daha büyük kitlelere duyurulduğunu ifade eden Açık, "Amacımız, devletimizin virüsten korunmaya karşı almış olduğu tedbirlere destek olmak, gücümüzü aldığımız milletimizin her şartta yanında olduğumuzu ve onların sağlığının her şeyden önemli olduğunu göstermektir. Alınan tedbirlere uyulması çok büyük önem arz ediyor. Biz bunu farklı bir çalışmayla anlattık. İnşallah bu sıkıntıyı el birliğiyle her zaman olduğu gibi birbirimize destek vererek aşacağız" diye konuştu.