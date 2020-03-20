20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Trump'tan koronavirüs açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
SON DAKİKA: TRUMP'TAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika haberleri... Başkanı Trump canlı yayında, ve ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenleri geri göndereceğini açıkladı.

, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.

ABD Başkanı , Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.

Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "ABD ve Meksika'nın ortak sınırlarını, zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldığını duyurmak istiyorum." dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA