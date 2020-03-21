İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarına sosyal mesafe uyarısı

Ankar ve Konya'dan sosyal medyaya yansıyan 'asker uğurlama' görüntüleri büyük tepki çekti. Koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerin hiçe sayılması üzerine İçişleri Bakanlığından sosyal mesafe uyarısı geldi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

ANKARA VE KONYA'DAN KORKUTAN MANZARA

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ortaya koyduğu çaba sonrasında sosyal medyaya yansıyan görüntüler, büyük tepki çekti.

Başkent Ankara ve Konya'dan sosyal medyaya yansıyan asker uğurlamalarındaki görüntüler İçişleri Bakanlığını hareke geçirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konya - Asker uğurlaması

Ankara - Asker uğurlaması

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

"VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI'nda da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz."