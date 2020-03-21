Dünyaya örnek mücadele! Hastaneler hazır...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin aldığı önlemler dünyaya örnek oldu. Koronavirüs vakalarını diğer hastalardan ayırmak için pandemi klinikleri hazırlandı. Karantina odaları, yoğun bakım üniteleri ve tek kişilik odalar, koronavirüs vakalarına uygun hale getirildi.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği son teknoloji ürünü 10 şehir hastanesi de 13 bin 424 yatak kapasitesiyle tüm hazırlıklarını tamamladı. Karantina odaları, yoğun bakım üniteleri ve tek kişilik odalar, koronavirüs vakalarına uygun hale getirildi. Koronavirüs vakalarını diğer hastalardan ayırmak için pandemi klinikleri hazırlayan şehir hastaneleri, coronavirüs vakaları ile diğer vakaların girişini ayrı ayrı kapılardan yapıyor. Beyaz önlük, maske ve eldiven takan binlerce personelin hazır beklediği şehir hastanelerinde, personelin kıyafetleri günlük olarak dezenfekte ediliyor.

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ: Sağlık Bakanlığı tarafından referans hastane olarak belirlenen hastanenin Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Coronaviraüs vakaları için 778 yataklı 613 özel oda oluşturduk. Tedbirler için günde 3 kez toplantı yapıyoruz. Bakanlığımızın aldığı tedbirleri de anında sahaya yansıtıyoruz. Acil serviste koronavirüs vakaları ile diğer vakalar ayrı kapılardan alınıyor. 4 pandemi kliniğimiz var. Bu klinikleri, diğer diğer hastalardan ayırmak için 4'üncü kulede oluşturduk. Bu klinikte sadece şüpheliler muayene ediliyor. Diğer hastalarla koronavirüs şüphelileri birbirini bile görmüyor. 6 bin personelimizle teyakkuzdayız. Personeli korumak için de çok titiz davranıyoruz. Bütün personelimize beyaz önlük maske eldiven veriliyor ve bu kıyafetler günlük olarak dezenfekte ediliyor. Şuanda 29 hastamız var. Bu savaşı kazanmak istiyorsak tedbirli ve itidalli olmamız gerekiyor" dedi.

YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ: Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt, "Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olarak her türlü alt yapıya sahibiz. koronavirüs ile mücadelede 56 yetişkin yoğun bakım ünitesi, 475 yatak kapasitesi, 950 personel, 840 şirket personeli ve koruyucu ekipmanlarla hazırız. Yatak kapasitemizin yüzde 70'i boş Personel eğitimlerini tamamladık. Yeterli test ünitelerine de sahibiz. Fakat öncelik olarak şüpheli durumu olan ve umreden gelmiş vatandaşlarımıza test yapıyoruz. Şuan için hiçbir test sıkıntımız yok" dedi.

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ: İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, "Elimizde alt yapısıyla, yoğun bakım yataklarıyla ve izole edilmiş alanlarıyla kullanabileceğimiz büyük bir hastanemiz var. Bin 300 yatağımız 544 tek kişilik odamız, 214 yataklı yoğun bakım ünitemizle hazırız. Ayrıca koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte kurulan pandemi kurulu düzenli bir şekilde çalışıyor " dedi.

ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ: İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, "Bin 38 yatak, ve 160 yoğun bakım yatağı, 2 bin 500'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 4 bin 234 personelle hazırız. Kurum çalışanlarımıza ve diğer kurum personeline yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Başta personel, araç-gereç ve tıbbi malzeme olmak üzere her türlü tedbiri aldık. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil."

ADANA ŞEHİR HASTANESİ: Bin 555 yatak kapasitesi hazır. 231 yoğun bakım yağından, B blokta bulunan 25'i ilk etapta, 30'u da sonraki süreçte koronavirüs hastalarına hizmet verecek. Bu kapsamda B blokta 206 yatak boşaltılarak koronavirüs hastaları için hazırlandı. Acil olmayan ameliyatlara kapatılan ameliyathanenin 3 odası da koronavirüs vakaları için ayrıldı. Ayrıca Pandemi Faaliyet Planı Kapsamında yemek masalarındaki tuzluk biberlik, kürdanlık, baharatlar, sürahi ve bardaklar kaldırıldı. Masalarda sadece peçeteler olacak. Yeme salonlarındaki masalar mümkün olduğu kadar aralıklı konularak, yemek tüketimi esnasında yakın temasın engellenmesi sağlanacak.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ: Bin 335 yatak kapasiteli hastane, 4 bin 600 sağlık personeli ile hazır. Türkiye'de virüs testi yapan 25 hastaneden biri olan Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüse karşı tüm önlemlerde alındı. Yüzlerce karantina odasının yanı sıra yoğun bakım üniteleri de hazır tutuluyor.

Sabah